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Son dakika | İran'daki deprem Hakkari'den hissedildi! AFAD verileri açıkladı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ocak 2025 17:40 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:41
Son dakika | İran&#039;daki deprem Hakkari&#039;den hissedildi! AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde deprem meydana geldi. 4,3 büyüklüğündeki deprem Hakkari'den de hissedildi. 

Son dakika haberine göre, İran​'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Maraqeh şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Deprem Hakkari Şemdinli​'ye 66 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Haberin ayrıntıları geliyor...

 

Kaynak: tgrthaber.com
depremiranŞemdinli

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