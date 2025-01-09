Son dakika | İran'daki deprem Hakkari'den hissedildi! AFAD verileri açıkladı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ocak 2025 17:40 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:41
Son dakika haberi: İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde deprem meydana geldi. 4,3 büyüklüğündeki deprem Hakkari'den de hissedildi.
Son dakika haberine göre, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Maraqeh şehrinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari Şemdinli'ye 66 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Haberin ayrıntıları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com