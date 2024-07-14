Son dakika | İskenderun Körfezi'nde deprem! AFAD ve Kandilli verileri paylaştı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:32
Son dakika haberi: Akdeniz'de İskenderun Körfezi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD ve Kandilli'den depreme ilişkin ilk açıklama geldi.
Son dakika haberine göre Akdeniz açıklarında sabah saatlerinde deprem meydana geldi.
AFAD: DEPREM 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İskenderun Körfezi'nde saat 10.03'te meydana gelen depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin ise 5.29 kilometre olduğu belirtildi.
KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi de depremin 3,6 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, derinliği ise 3,4 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com