Son dakika | İskenderun Körfezi'nde deprem! AFAD ve Kandilli verileri paylaştı

14 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:32

Son dakika haberine göre Akdeniz açıklarında sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

AFAD: DEPREM 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İskenderun Körfezi'nde saat 10.03'te meydana gelen depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin ise 5.29 kilometre olduğu belirtildi.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de depremin 3,6 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, derinliği ise 3,4 kilometre olarak kaydedildi.