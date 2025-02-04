Son dakika | İŞKUR Gençlik Programı devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğrencilere 15 bin lira destek verilecek

04 Şubat 2025 14:29 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:46

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gençleri desteklemek adına İŞKUR Gençlik Programını devreye aldıklarını duyuran Erdoğan, "Her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1083 ödeme ile 14 gün katılacak öğrencilere 15 bin lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberine göre Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni istihdam stratejisini açıkladı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerini sevindirecek müjdeyi de vererek, hem okuyup hem de para kazanabileceklerini duyurdu.

Üniversite öğrencileri için İŞKUR gençlik programını bugün itibari ile devreye aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında "Günlük 1.083 ödeme ile 14 gün katılacak öğrencilere 15 bin lira destek vereceğiz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR gençlik programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir. Katılacakları Ar-Ge faaliyetleri akademik ve bilimsel projeler gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar.

"15 BİN 162 TL TUTARINDA DESTEK VERECEĞİZ"

Haftalık azami 3 güne kadar kısmi katılım modeliyle uygulanacaktır. Hane gelirleri asgari ücreti 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1083 TL’lik ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek vereceğiz.

Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini biz karşılayacağız.

Açıklamalarının devamında Erdoğan, ulusal istihdam stratejisi kapsamında 4 politika alanını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"90 EYLEM MADDESİ BULUNUYOR"

2025, 2028 dönemi kapsayan eylem planı iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturuldu. Tüm paydaşlar strateji belgesine önemli katkılar yaptı. Ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ulusal istihdam stratejisinde yeni hedefler ve 90 eylem maddesi bulunuyor.

Strateji belgemizin ilk politika alanı iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesidir. Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin çalışma hayatına etkileri fırsat ve risklerin tamamı göz önüne alınarak belirlenecek. Adil geçiş politikaları oluşturulacak. Sektörel ve bölgesel düzeyde beceri uyumunun sağlanmasına yönelik istihdam politikalarının etkinliği artırılacaktır.

İKİNCİ POLİTİKA ALANI: "KAPSAYICI İSTİHDAMIN GELİŞTİRİLMESİDİR"

İkinci politika alanı ise kapsayıcı istihdamın geliştirilmesidir. 24 eylem maddesi ile kadınların, engellilerin, yaşlıların iş gücü piyasasına katılım ve istihdam oranları artırılacaktır. Çalışma hayatında kadın erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek iş gücü piyasası dinamikleri dikkate alınarak uluslararası iş göçü kapsamında yer alan kişilerin çalışma hayatı ile bağları sıkılaştırılacak. Kadınların iş gücüne dahil edilmesini desteklemek amacıyla iş yaşam dengesi politikaları yeniden belirlenecek.

Engelli vatandaşlarımızın iş gücüne katılımın teşvik etmek amacıyla iş yerlerindeki fiziki ve sosyal erişilebilirlik konularındaki farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.

ÜÇÜNCÜ POLİTİKA ALANI: "SOSYAL KORUMA VE İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİDİR"

Strateji belgemizin üçüncü politika alanı sosyal koruma ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesidir. Eylem planımızdaki 18 eylem maddesi ile çalışma hayatında temel hakların korunması sağlanacak ayrımcılıkla mücadele edilecek ve insan onuruna yakışır şekilde işler hale getirilecektir. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek sosyal güvenlik sistemi daha kapsayıcı hale getirilecektir.

DÖRDÜNCÜ POLİTİKA ALANI: "KIRSAL BÖLGELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAMIN GELİŞTİRİLMESİDİR"

4’üncü ve son temel politika alanı kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesidir. Bununla kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin ve istihdamın artırılması suretiyle kıran kente göçün kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. Bu bölgelerdeki kamu hizmetlerinin geliştirilmesini, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve hayat şartlarının iyileştirilmesini amaçlıyoruz.

Eylem planındaki 15 adet eylem maddesi ile tarım sektöründe eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek. Kırsal bölgelerde özel politika gerektiren grupların çalışma ve yaşam şartları iyileştirilecek.

Tarımda modern tekniklerin benimsenmesi çevre ve iklim dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve yerel şartlara uygun yenilikçi istihdam tekniklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.