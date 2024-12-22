Son dakika | İstanbul Baro Başkanı ve yönetimine terör propagandasından soruşturma

22 Aralık 2024 13:57 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 14:08

PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldüklerini söyleyen ve bu yönde paylaşımlar yapan İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu hakkında hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu hakkında terör soruşturması başlattı. Soruşturma nedeninin, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" olduğu belirtildi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır