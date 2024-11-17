Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son Dakika | İstanbul Boğazı çift yönlü geçişe kapatıldı

Son Dakika | İstanbul Boğazı çift yönlü geçişe kapatıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 21:58 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 22:21

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda dümen kilitlenmesi sebebiyle 114 metre uzunluğundaki Nazan isimli tanker arıza yaptı. Boğazda geçişler çift yönlü kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden gelen bilgilere göre İstanbul Boğazı, Nazan isimli tankerin dümeninin kitlenmesi nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yapan NAZAN isimli 114 m boyundaki tanker​ için, KURTARMA-7 ve KURTARMA-9 Römorkörleri müdahaleye başladı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
İstanbul Boğazıtankergemi trafiği

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...