Son Dakika | İstanbul Boğazı çift yönlü geçişe kapatıldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 21:58 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 22:21
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda dümen kilitlenmesi sebebiyle 114 metre uzunluğundaki Nazan isimli tanker arıza yaptı. Boğazda geçişler çift yönlü kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden gelen bilgilere göre İstanbul Boğazı, Nazan isimli tankerin dümeninin kitlenmesi nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Rusya’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yapan NAZAN isimli 114 m boyundaki tanker için, KURTARMA-7 ve KURTARMA-9 Römorkörleri müdahaleye başladı.
Kaynak: tgrthaber.com