Son dakika: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı

28 Ekim 2024 07:31 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 08:09

Son dakika haberi... Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

İstanbul​'da etkili olan sis​ nedeniyle deniz trafiği olumsuz etkilendi. Ulaştırma Bakanlığı​'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Bu duyurunun ardından sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.

ASKIYA ALINAN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ

Küçüksu - İstinye Hattı

İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Boğaz Geliş Hattı

Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı

Beykoz - Sarıyer Hattı

Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı

Olumsuz hava koşullarının düzelmesinin ardından gemi trafiğinin yeniden normale dönmesi bekleniyor.

BATI BÖLGELERDE SİS ETKİLİ

Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklarıyla birlikte yurdun özellikle batı bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olayları sıkça görülüyor.

Sıcaklıklar, batı bölgelerde mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Hava sıcaklıkları ve koşullarının hafta boyunca benzer şekilde devam etmesi beklenirken trafikteki vatandaşların, sis ve pusa karşı dikkatli olması gerekiyor.