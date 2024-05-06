Son dakika! İstanbul Boğazı'nda endişe veren olay! Gemi trafiği askıya alındı

06 May 2024 06:40 - Güncelleme : 06 May 2024 07:24

İstanbul Boğazı'nda endişe dolu anlar yaşanıyor. Boğaz girişinde bir kargo gemisinin dümen arızası yapmasının ardından tüm gemi trafiği askıya alındı.

RESMİ AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, BRABUS isimli 64 metre boyundaki kargo gemisinin Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yaptığı belirtildi.

Bu sebeple geminin kılavuz kaptanının duyurusuyla, Müdürlük'e ait "Kurtarma-10" isimli römorkör ve KEGM-8 hızlı isimli tahlisiye (can kurtarma) botunun olay yerine ivedilikle yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamanın son kısmında ise "İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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