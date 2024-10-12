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Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Çift yönlü askıya alındı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 16:35 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 16:52
Son dakika | İstanbul Boğazı&#039;nda gemi arızası: Çift yönlü askıya alındı

Son dakika haberi İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi nedeniyle gemi trafiği çift taraflı askıya alındı.

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'den Bulgaristan'a seyir halinde olan 106 metre uzunluğundaki B LINE isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı Akıntıburnu açıklarında makine arızası yaşadı.

GEÇİCİ SÜREYLE DURDURULDU

Olayın ardından KURTARMA-5 römorkörü hızla bölgeye yönlendirilirken, boğazdaki gemi trafiği​ çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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