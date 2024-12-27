Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

27 Aralık 2024 12:13 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 13:41

Son dakika haberi: Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek olan Castorone gemisinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Türkiye​'nin Karadeniz​'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek "Castorone" gemisinin geçişi nedeniyle geçici olarak çift yönde askıya alındı. DEV GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone"nin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, geçici olarak çift yönde durduruldu. ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLİ "Castorone"nin geçişine, 5 kılavuz kaptanla birlikte, Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 römorkörleri ve 8 hızlı tahlisiye botu eşlik ediyor. İlgili Haberler Marmara'da kuvvetli fırtına: Bazı deniz otobüsü seferleri iptal İstanbul'a kar geliyor! AKOM saat vererek uyardı: 3 ilçe beyaza bürünecek