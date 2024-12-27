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Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
27 Aralık 2024 12:13 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 13:41

Son dakika haberi: Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek olan Castorone gemisinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Türkiye​'nin Karadeniz​'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek "Castorone" gemisinin geçişi nedeniyle geçici olarak çift yönde askıya alındı.

Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - 1. Resim

DEV GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone"nin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - 2. Resim

GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, geçici olarak çift yönde durduruldu.

Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - 3. Resim

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLİ

"Castorone"nin geçişine, 5 kılavuz kaptanla birlikte, Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 römorkörleri ve 8 hızlı tahlisiye botu eşlik ediyor.

Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - 4. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com
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