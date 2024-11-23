Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu! 

23 Kasım 2024 19:40 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 20:34

Son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Anadolu Kavağı açıklarında balıkçı teknelerinin ağlarının birbirine dolanması sonucu her iki yönde geçici olarak durduruldu.

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Lodos ve fırtınanın etkili olduğu İstanbul​'da gemi trafiği​ askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı​, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını yaptığı açılamayla duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

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Rüzgar hızının saatte 40 ila 80 kilometreye ulaştığı İstanbul'da, alçak basınç sisteminin etkisi altında kalan şehirde lodosun yol açtığı olumsuzluklarla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, lodos sebebiyle 48 ağacın devrildiğini, 6 çatının uçtuğunu ve 26 tehlike arz eden parçanın savrulduğunu bildirdi. Trafiği olumsuz etkileyen ve yollara düşen ağaçların İBB ekiplerince kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gün boyu etkili olan yağışlara da dikkat çekilerek, Beykoz ve Sarıyer'de metrekare başına 40 kilogramdan fazla, Şişli'de ise 37,6 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Diğer ilçelerde ise bu miktarın 20 ila 35 kilogram arasında olduğu açıklandı.