Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu!
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
19 Aralık 2024 07:30 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:19
Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
İstanbul'da son birkaç gündür hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi yoğun sis olayını beraberinde getirirken bu durum deniz trafiğini vurdu. Boğaz'da gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
VAPER SEFERLERİ DE İPTAL OLDU
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com