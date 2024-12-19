Son dakika | İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu!

19 Aralık 2024 07:30 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:19

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul​'da son birkaç gündür hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi yoğun sis​ olayını beraberinde getirirken bu durum deniz trafiğini vurdu. Boğaz​'da gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

VAPER SEFERLERİ DE İPTAL OLDU

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...