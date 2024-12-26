Son dakika | İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği askıya alındı

26 Aralık 2024 14:17 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:34

Son dakika haberi: Yalova'dan Rusya'ya doğru seyir halinde olan Cordelia Moon adlı tanker, İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde arızalandı. Yaşanan arıza nedeniyle Boğaz gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken Yeniköy önlerinde arıza yaşayan Cordelia Moon isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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