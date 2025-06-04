Son dakika | İstanbul deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli'den açıklama

Son dakika haberi: İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye beşik gibi sallanıyor. Yurdun birçok noktasından peş peşe deprem haberleri geliyor. Son olarak İstanbul'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA DEPREM

Kandilli Rasathanesi İstanbul Silivri'deki depremin 3,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli verilerine göre depremin derinliği 7,8 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1930320152299446342

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 8,51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.