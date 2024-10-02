Son dakika | İstanbul Esenler’de korkutan yangın: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ekim 2024 09:40 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:58
Son dakika: İstanbul Esenler'de 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Esenler’de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.
Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor...
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı