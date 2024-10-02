Son dakika | İstanbul Esenler’de korkutan yangın: Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Ekim 2024 09:40 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:58

Son dakika: İstanbul Esenler'de 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.