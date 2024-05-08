Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda yürekler ağza geldi: Uçak, gövdesinin üzerine indi

08 May 2024 09:33 - Güncelleme : 08 May 2024 09:55

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde yürekler ağza geldi. FEDEX kargo şirketine ait FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi uçağın ön iniş takımı açılmadı.

ÖN İNİŞ TAKIMI AÇILMADI, GÖVDESİNİN ÜZERİNE İNDİ

Durumu kuleye bildiren pilot büyük bir risk alarak uçağı o şekilde indiremeye karar verdi. Piste yaklaşmadan uçağın hızını oldukça düşüren pilot, uçağı gövdesinin üzerine indirdi.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs (bugün) günü, FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır.

Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır"