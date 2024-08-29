Son dakika | İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy yönüne ilerleyen metrobüsler kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler yapılamıyor.
- 3'Ü AĞIR 10 YARALI
- YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
- KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
- METROBÜS SEFERLERİ DURDU
- ÇOK SAYIDA YARALI VAR
- SEFAKÖY'DE METROBÜS KAZASI
29.08.2024 09:29
3'Ü AĞIR 10 YARALI
Gelen son dakika bilgisine göre; Sefaköy'de meydana gelen metrobüs kazasında 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
29.08.2024 09:25
YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Kazanın yaşanmasından kısa süre sonra bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan vatandaşlar hemen ambulanslara bindirilerek en yakın hastaneye sevk edildi.
29.08.2024 09:18
KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Küçükçekmece Sefaköy'de ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı metrobüs kazası Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı.
Ana yola girmesi gereken metrobüs şoförü, normal yolda devam ettiğini fark edince aniden frene bastı. Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı.
29.08.2024 09:15
METROBÜS SEFERLERİ DURDU
Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler yapılamıyor.
29.08.2024 09:11
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
İhbar üzerine bölgeye bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.
29.08.2024 09:00
SEFAKÖY'DE METROBÜS KAZASI
İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüs kaza karıştı. Kazanın bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yer: İstanbul