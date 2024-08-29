Son dakika | İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda ekip sevk edildi

29 Ağustos 2024 09:00 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:33

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! Yaralılar var

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da film gibi kovalamaca! Feci kazayla son buldu: 1'i ağır 5 yaralı

İstanbul'da film gibi kovalamaca! Feci kazayla son buldu: 1'i ağır 5 yaralı

Canlı Anlatım Özeti 3'Ü AĞIR 10 YARALI

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

METROBÜS SEFERLERİ DURDU

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

SEFAKÖY'DE METROBÜS KAZASI

29.08.2024 09:29

3'Ü AĞIR 10 YARALI

Gelen son dakika bilgisine göre; Sefaköy'de meydana gelen metrobüs kazasında 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

29.08.2024 09:25

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazanın yaşanmasından kısa süre sonra bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan vatandaşlar hemen ambulanslara bindirilerek en yakın hastaneye sevk edildi.

29.08.2024 09:18

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Küçükçekmece Sefaköy'de ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı metrobüs kazası Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı.

Ana yola girmesi gereken metrobüs şoförü, normal yolda devam ettiğini fark edince aniden frene bastı. Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı.

29.08.2024 09:15

METROBÜS SEFERLERİ DURDU

Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler yapılamıyor.

29.08.2024 09:11

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine bölgeye bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

29.08.2024 09:00

SEFAKÖY'DE METROBÜS KAZASI

İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüs kaza karıştı. Kazanın bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yer: İstanbul