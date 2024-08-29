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CANLI ANLATIM

Son dakika | İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda ekip sevk edildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 09:00 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:33

Son dakika haberi: İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy yönüne ilerleyen metrobüsler kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler yapılamıyor.

Canlı Anlatım Özeti
  • 3'Ü AĞIR 10 YARALI
  • YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
  • KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
  • METROBÜS SEFERLERİ DURDU
  • ÇOK SAYIDA YARALI VAR
  • SEFAKÖY'DE METROBÜS KAZASI

29.08.2024 09:29

3'Ü AĞIR 10 YARALI

Gelen son dakika bilgisine göre; Sefaköy'de meydana gelen metrobüs kazasında 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

29.08.2024 09:25

YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazanın yaşanmasından kısa süre sonra bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan vatandaşlar hemen ambulanslara bindirilerek en yakın hastaneye sevk edildi.

29.08.2024 09:18

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Küçükçekmece Sefaköy'de ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı metrobüs kazası Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı.

Ana yola girmesi gereken metrobüs şoförü, normal yolda devam ettiğini fark edince aniden frene bastı. Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı.

Son dakika | İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda ekip sevk edildi - 1. Resim

29.08.2024 09:15

METROBÜS SEFERLERİ DURDU

Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler yapılamıyor.

29.08.2024 09:11

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine bölgeye bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

29.08.2024 09:00

SEFAKÖY'DE METROBÜS KAZASI

İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüs kaza karıştı. Kazanın bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

Son dakika | İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda ekip sevk edildi - 1. Resim

Yer: İstanbul

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, tgrthaber.com
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