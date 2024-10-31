Son dakika | İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
Son dakika haberi: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı.
Son dakika haberine göre CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesine kayyum atandı.
İSTANBUL VALİ YARDIMCISI CAN AKSOY KAYYUM OLARAK ATANDI
İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyum olarak atandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1983'te doğan Can Aksoy, aslen Kırşehirli’dir. İlk ve orta öğrenimini Keçiören’de, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.
Can Aksoy üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’ nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde staj yapmıştır.
Can Aksoy, 2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği meslek hayatına adım attı. Bu süreçte Türkiye’de farklı staj ve görevlerde yer almış, İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde bir yıl dil eğitimi alarak yurtdışı deneyimi kazanmıştır. Sırasıyla Sivas Ulaş Kaymakamlığı, Kars Arpaçay Kaymakamlığı, Yozgat Vali Yardımcılığı, Çanakkale Vali Yardımcılığı, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı, Ankara Beypazarı ve Kızılcahamam Kaymakamlığı gibi kritik pozisyonlarda görev yapmıştır. 4 Eylül 2023 itibarıyla Beyoğlu Kaymakamı olarak atanmış olan Aksoy, ileri düzeyde İngilizce bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.