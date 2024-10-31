Son dakika | İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1983'te doğan Can Aksoy, aslen Kırşehirli’dir. İlk ve orta öğrenimini Keçiören’de, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

Can Aksoy üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’ nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde staj yapmıştır.

Can Aksoy, 2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği meslek hayatına adım attı. Bu süreçte Türkiye’de farklı staj ve görevlerde yer almış, İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde bir yıl dil eğitimi alarak yurtdışı deneyimi kazanmıştır. Sırasıyla Sivas Ulaş Kaymakamlığı, Kars Arpaçay Kaymakamlığı, Yozgat Vali Yardımcılığı, Çanakkale Vali Yardımcılığı, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı, Ankara Beypazarı ve Kızılcahamam Kaymakamlığı gibi kritik pozisyonlarda görev yapmıştır. 4 Eylül 2023 itibarıyla Beyoğlu Kaymakamı olarak atanmış olan Aksoy, ileri düzeyde İngilizce bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.