Son dakika | İstanbul Valiliği 1 Mayıs bilançosunu açıkladı! İşte gözaltına alınan kişi sayısı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapmak için toplanan 384 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 52 bin 656 emniyet personelinin görev yaptığı belirtilerek, "Kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır" denildi.

1 MAYIS BİLANÇOSU

Kartal ve Kadıköy'de düzenlenen kutlamalara toplam 65 bin kişinin katıldığının belirtildiği açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara 35 bin kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara ise 30 bin kişi katılmıştır. İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır. İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması için 1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personelimiz görev almıştır. Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.