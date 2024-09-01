Son dakika | İstanbul Valiliği uyardı! Çok kuvvetli sağanak geliyor: 'Önümüzdeki 4 saatlik periyotta...'
Son dakika haberi: İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 4 saatlik periyoda dikkat çekilen uyarıda, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.
Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği'nden İstanbul için kritik hava durumu uyarısı geldi. Sağanak yağışın beklendiği İstanbul için önümüzdeki 4 saatlik periyota dikkat çekildi.
"ÖNÜMÜZDEKİ 4 SAATLİK PERİYOTTA..."
Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Meteoroloji'ye göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
22 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Sarı kod ile uyarı verilen iller; Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa olarak açıklandı.
AFAD DA UYARDI
AFAD paylaşımında, Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük ilinde 5 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.