Son dakika! İstanbul Valiliği'nde flaş karar! Bazı metro istasyonlara kapatıldı! İşte sebebi

İstanbul Valiliği flaş bir karara imza atarak Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'ın ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapattı. İşte gerekçesi

İstanbul Valiliği, yaptığı son dakika duyurusuyla bazı metro istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını duyurdu.

VALİLİK RESMEN AÇIKLADI

Konuya ilişkin Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan bildirimde, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır" denildi.

Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

SEBEBİ İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ

Kararın İstanbul'da bugün düzenlenmesi beklenen ve yasak kararı getirilen izinsiz LGBT Yürüyüşü nedeniyle alındığı bildirilmiyor. Aynı gerekçe ile Taksim'e çıkışlar da bugün polis kontrolü altına alındı. Şişli Kaymakamlığı da yürüyüş ve diğer açık alan etkinlikleri kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle yasaklandığını bildirmişti.