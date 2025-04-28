Son dakika | İstanbul yine sallandı! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar

Son dakika haberine göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyururken, AFAD'tan da açıklama geldi. İşte detaylar...

İstanbul'da meydana gelen 6.2'li depremin ardından kentte artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kandilli Rasathanesi saat 04.24'te Marmara Denizi'nden 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD'tan da yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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