Son dakika | İstanbul'a yeni taksi sistemi! Duraklar ve pek çok uygulama değişiyor

28 Ağustos 2024 22:35 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 22:55

istanbul'da taksi sorununun bitirilmesi için harekete geçildi. Son gelen habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını ve Bakanlık olarak destek vereceklerini açıkladı. İBB'nin UKOME toplantısında taksicilikte getirilecek yenilikler oylanacak.

Uraloğlu, "İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız" dedi.

TAKSİLERDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK?

Teklifin kulislerde konuşulan detayları şöyle:

-500 kişiye bir taksi düşecek

-Taksiler sadece elektronik ulaşım ve yönetim lisansı almış uygulamalarda çalışabilecek

-Entegre taksi durakları belirlenecek, yoldan yolcu alınmayacak

-Aykırı renklerdeki taksiler tepe lambası kullanamayacak.