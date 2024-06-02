Son dakika! İstanbul'da 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var! (CANLI)

02 Haziran 2024 09:00 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 10:12

Canlı Anlatım Özeti BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

"ENKAZ ALTINDAN SESLER GELİYOR"

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU BÖLGEYE GELİYOR

VALİ GÜL OLAY YERİNDE

BİR KİŞİ DAHA YARALI OLARAK KURTARILDI

BİR VATANDAŞ CANLI KURTARILDI

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. İhlas haber Ajansı'nın aktardığına göre olay yerine Küçükçekmece ve Bahçelievler'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bina enkazında kalanların olduğu belirtildi.

Olay yerinden anbean son dakika gelişmeleri...

02.06.2024 10:08

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA: 2'Sİ AĞIR, 7 YARALI

Olay yerine gelerek çalışmaları yerinden izleyen İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar: 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı. 2 kişi göçük altında. Arkadaşlar çalışmaları sürdürüyor. Şu ana kadar ölü yok. 7 kişinin 2'nsinin durumu ağır.

Bina 1988 yapımı.

02.06.2024 10:02

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

3 katlı Binanın yıkılmadan önceki görüntüsüne ulaşıldı. Görüntüye göre sokağın köşesinde yer alan binanın giriş katında bir GSM şirketi bayisi bulunuyor.

02.06.2024 09:47

"ENKAZ ALTINDAN SESLER GELİYOR"

Bölgeden aktarılan bilgilere göre enkaz altında kalanlar var. Şu anda ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. Enkaz altında seslerin geldiği yönünde bilgiler var.

02.06.2024 09:43

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU BÖLGEYE GELİYOR

Olay yerinde bulunan İHA Muhabiri Senad Destanoğlu'nun aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelmek üzere yola çıktı.

Ayrıca binanın giriş katının iş yeri olduğu, üstteki iki katın ise ikametgah olarak kullanıldığı belirtildi.

02.06.2024 09:42

VALİ GÜL OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Davut Gül, arama kurtarma çalışmalarını yerinden takip etmek için olay yerine geldi.

02.06.2024 09:30

BİR KİŞİ DAHA YARALI OLARAK KURTARILDI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre bina enkazından bir kişi daha yaralı olarak kurtarıldı. Çıkarılan vatandaş ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bu arada bölgeye yönlendirilen takviye ekipler de çalışmalara katıldı.

02.06.2024 09:10

BİR VATANDAŞ CANLI KURTARILDI

İhlas Haber Ajansı muhabiri Senat Destanoğlu detayları bölgeden TGRT Haber'e aktardı:

''Geçit sokağın hemen önü burası. Ana caddede 4 katlı bina çöktü. Ufak sıyrıklarla kurtulan erkek vatandaş var ve kendi eşinin içeride olduğunu belirtti. İçeride olan kadın vatandaşın kurtarılma çalışmaları son hızla devam ediyor. Sokak komple trafiğe kapatıldı.''

Belediye Başkanı Kemal Çebi şu açıklamaları yaptı:

Aldığım bilgilere göre ekipler çalışmalara başladı. İnşallah içeride birisi yoktur. Kesin bilgi değil.

02.06.2024 09:25

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi: "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür.

Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir."

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Yer: İstanbul