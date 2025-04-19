Son dakika | İstanbul'da bazı metro durakları kapatıldı

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, CHP'nin bu akşam Taksim'de düzenlemeyi planladığı 'Gazze Yürüyüşü' nedeniyle bazı metro duraklarını kapatma kararı aldı.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.

2 METRO DURAĞI KAPATILDI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır." denildi. Metroların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edeceği bilgisine yer verildi.

FÜNİKÜLER HATTI DA DEVRE DIŞI

Ayrıca aynı saatlerde F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın da kapalı olacağı belirtildi.

https://x.com/metroistanbul/status/1913497710780391827