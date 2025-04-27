Son dakika | İstanbul'da büyük yangın... Sultangazi'de ayakkabı imalathanesi alevlere teslim oldu

Son dakika haberi: Sultangazi’de bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberine göre İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

SOKAĞI DUMAN KAPLADI

Gelen bilgilere göre Malkoçoğlu Mahallesi 311 Sokak'taki 6 katlı iş yerinin 3'üncü katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman sokağa yayılırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI

Yangına seri bir şekilde eden itfaiye ekipleri, içeride bulunanları yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkardı. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise üst katta mahsur kalan bir kişinin aşağı inmesine yardımcı oldu. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına geçildi. Olayın nedeni ise daha sonra netlik kazanacak.