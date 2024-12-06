Son dakika | İstanbul'da dev miktarda sahte alkol ele geçirildi! 9 gözaltı

06 Aralık 2024 08:02 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 08:30

Son dakika haberi: İstanbul’da sahte alkol üretimime yönelik düzenlenen "ÇENGEL-8" operasyonlarında, 28 Bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre İstanbul’da sahte alkol​ üretimime yönelik "ÇENGEL-8" operasyonları düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​'nın aktardığına göre tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON LİRA

Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonun, İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlendiğini duyurdu. Buna göre;

Yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu; bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının anlaşılmasının üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Türk lirası değerinde 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu 9 şüpheli yakalandı.

JANDARMAYA TEBRİK

Yerlikaya açıklamasının son kısmında "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

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