Son dakika | İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı! İniş takımları kırıldı

03 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:47

Son dakika haberine göre Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak ön dikmesini kırdı. Eğitim uçuşu sırasında yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Olay yerine gelen ekiplerce uçak kısa sürede pistten çekildi.

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