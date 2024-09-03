Son dakika | İstanbul'da eğitim uçağı pistten çıktı! İniş takımları kırıldı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:47
Son dakika haberi: İstanbul Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı, iniş anında pistten çıktı. Uçağın iniş takımları kırılırken bölgeye ekipler sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...
Son dakika haberine göre Hezarfen Havalimanı'nda bir eğitim uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak ön dikmesini kırdı. Eğitim uçuşu sırasında yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Olay yerine gelen ekiplerce uçak kısa sürede pistten çekildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı