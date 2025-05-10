Son dakika | İstanbul'da gece yarısı deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

Son dakika haberi: İstanbul meydana gelen depremin artçı şoklarını yaşamaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbulllar 10 Mayıs sabaha karşı Silivri merkezli bir sarsıntıyla daha sallandılar.

İstanbul'un Silivri açıklarında, Marmara Denizi'nde sabaha karşı hafif şiddette bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 02.28’de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 14.5 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, İstanbul’un Avrupa yakasındaki bazı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini belirtti.

https://x.com/Kandilli_info/status/1920986147997532177