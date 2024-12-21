Son dakika | İstanbul'da hissedilen deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 20:40 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 21:10
Son dakika haberine göre İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. Sarsıntıyı fark eden vatandaşlar sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kısa süreli tedirginlik oluşturan deprem sonrası Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Depremin merkez üssünün İstanbul'un Avcılar ilçesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
İstanbul’da akşam saatlerinde hissedilen bir deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi 'nden gelen ilk bilgilere göre Avcılar merkezli 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Saat 20.31'de gerçekleşen deprem vatandaşları tedirgin etti. Sarsıntının yerin 13.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com