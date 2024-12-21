Son dakika | İstanbul'da hissedilen deprem! Kandilli'den ilk açıklama geldi

21 Aralık 2024 20:40 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 21:10

Son dakika haberine göre İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi. Sarsıntıyı fark eden vatandaşlar sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kısa süreli tedirginlik oluşturan deprem sonrası Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Depremin merkez üssünün İstanbul'un Avcılar ilçesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...