Bursa'da deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD ve Kandilli verileri paylaştı

Son dakika haberi: İstanbul'da ve Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin 3-4 saniye sürdüğü belirtiliyor. Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden detaylar bekleniyor.

İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre deprem Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

GEMLİK'TE BİR DEPREM DAHA

Saat 13.57'de meydana gelen deprem yerin 12.91 km derinliğinde oldu. Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak verildi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Her deprem bize hatırlatıyor ki afetlere karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımızla el ele hızlandırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1940367745712865423

SON DEPREMLER

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece yarısı saat 01.58 sıralarında da deprem olmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise; İzmit Gemlik'teki depremin 3 büyüklüğünde olduğu, derinliğinin 7 kilometre olarak kaydedildiği belirtilmişti.

Dün öğle saatlerinde ise peş peşe depremler meydana geldi. Saat 11.47'de merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yine Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1940366079764713769

https://x.com/Kandilli_info/status/1940366602475593822