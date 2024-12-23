Son dakika | İstanbul'da konteyner gemisi yan yattı

23 Aralık 2024 09:04 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:45

Son dakika haberi: İstanbul'daki Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli konteyner gemisi sabaha karşı yan yattı. Konteynerlerden bazıları denize dökülürken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gemi personelinin tahliye edildiğini açıkladı.

İstanbul'da sabaha karşı korku dolu anlar yaşandı. Ambarlı Limanı'nda bir konteyner gemisi yan yattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" ifadelerine yer verildi.

Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, yan yatan konteyner gemisiyle ilgili açıklamada bulundu. 15 kişilik mürettebattan yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldığını bildiren valilik şu açıklamayı yaptı:

"23 Aralık Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Ambarlı Limanında yükleme yapılan Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatmıştır. Gemide görevli 15 mürettebattan 10’u ekipler tarafından kurtarılmış olup, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştır. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."