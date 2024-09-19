Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Beyoğlu'nda alevlere teslim olan bina çöktü: O anlar kamerada

Son dakika | Beyoğlu'nda alevlere teslim olan bina çöktü: O anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Eylül 2024 09:32 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:48

Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu. Yangının çıkmasından kısa bir süre sonra bina çöktü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

İstanbulBeyoğlu​'nda Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada yangın​ çıktı. Alevlerin yükseldiği bina bir süre sonra çökerken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Son dakika haberinin detayları gelecek... 

Kaynak: tgrthaber.com
yangınistanbulbeyoğlu
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...