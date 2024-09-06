Son dakika | İstanbul'da metrobüs yangını! İşte ilk görüntüler
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 09:24 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:04
Son dakika haberi: İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son dakika haberine göre İstanbullu güne yangın haberiyle başladı. Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu istikametinde bir durağa yanaşan metrobüste yangın çıktı. Alevler aracın tamamını kaplarken yolcuların tamamı kısa sürede tahliye edildi.
MOTORDAN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Yangının motordaki bir arızadan kaynaklı çıktığı iddia edildi.
TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR
Metrobüs seferleri durdurulurken, trafikte aksamalar yaşanıyor. Yangın nedeniyle Mecidiyeköy yönünde 2, Avcılar yönünde 1 şerit kapandı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: tgrthaber.com