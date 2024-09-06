Son dakika | İstanbul'da metrobüs yangını! İşte ilk görüntüler

06 Eylül 2024 09:24 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:04

Son dakika haberi: İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.