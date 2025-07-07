Son dakika | İstanbul'da metrobüs yanıyor! Gökyüzü simsiyah dumanla kaplandı

İstanbul
Son dakika haberine göre Bakırköy İncirli durağı yakınlarında metrobüs alev aldı. E-5 yolu üzerinde gökyüzünün dumanlarla kaplı olduğu görüldü. Olay yerinden ilk görüntüler geldi...
İstanbul'da İncirli metrobüs durağında metrobüste yangın çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığı dikkat çekti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesi duyuldu. Yolcuların tahliye edildiği öğrenildi.
TRAFİK ADETA DURDU
Metrobüs seferlerin durdurulduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.