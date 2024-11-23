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Son dakika | İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
23 Kasım 2024 12:13 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 12:36

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarılar sonrası megakent İstanbul adeta kaosu yaşadı. Dalgaların metrelerce yükselmesi sonrası su baskınları yaşanırken, lodosun etkisiyle uçaklar saatlerce havada tur attı, bazı uçaklar pistleri pas geçti. İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

İstanbul​'da olumsuz hava koşulları etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul kar yağışı​ ve fırtına​ uyarısında bulunmuştu. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA İLK KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da kuvvetli yağış ve lodos etkili olurken Aydos'ta mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kartal ilçesi ve Aydos Tepesi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Son dakika | İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı - 1. Resim

AKOM, olumsuz havanı etkisi altındaki İstanbul'da kar yağışının beklendiği ilçeleri açıkladı. Buna göre, Silivri, Çatalca, Çekmeköy, Şile gibi ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Son dakika | İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı - 2. Resim

UÇAKLAR PİSTE İNEMİYOR

Hava ulaşımında da benzer bir durum söz konusu. İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayınca pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandığı bildirildi.Ayrıca Türk Hava Yolları, 38 uçuşun İstanbul'da beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Son dakika | İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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