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 | Özge Sönmez

Son dakika | İstanbul'da milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda milyonlarca sahte dolar ve euro ele geçirildi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 15:56

Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

PARA SAYMA MAKİNALARINDAN SORUNSUZ GEÇİYOR

Para sayma makinesinden geçen sahte avro ve doları piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda kalpazanların sahte döviz ve Türk lirasını piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgisine ulaşan polis, şebekeyi adım adım takibe aldı.


Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 21 Şubat'ta İstanbul, Osmaniye ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 27 adrese yönelik teknik takipler sonucunda gerçekleşen baskınlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Adreslerde yapılan aramalarda toplamı 1 milyon 353 bin 600 dolar, 2 milyon 150 bin 100 avroya denk düşen 100'lük 13 bin 536 adet sahte dolar, 200'lük banknot halinde bin 500 adet sahte avro, 100'lük 9 bin 101 adet sahte Avro, 50'lik 18 bin 800 adet sahte Avro, 1 adet 20, 1 adet 10 avro, 100'lük 74 adet Türk lirası ile bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 76 mermi, 2 para sayma makinası ve 26 cep telefonu ele geçirildi.

KALPAZANLARIN 10'U TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 12'si sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 10 kuşkulu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen sahte paralar ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

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