Son dakika | İstanbul'da panik anları! Pimi çekilmemiş el bombaları bulundu

12 Eylül 2024 09:26 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:32

Son dakika haberi: İstanbul'da bu sabah bomba paniği yaşandı. Yol kenarında bulunan 2 adet pimi çekilmemiş bomba, ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Son dakika haberine göre Beykoz​ TEM otoyolunda​ 2 adet el bombası​ bulundu. Beykoz​ Fatih Sultan Mehmet Köprüsü​ istikameti Kavacık mevkiinde yol kenarında poşet içinde bırakılmış bombaların pimi çekilmemiş olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

PİMİ ÇEKİLMEMİŞ 2 ADET EL BOMBASI​!

Korkutan olay saat 07.00 sıralarında yaşandı. TEM Otoyolu​ FSM Köprüsü Kavacık bağlantısında meydana gelen olaya göre; yol kenarında poşete konulmuş 2 adet el bombası​ görüldü. Bölgedeki vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

EKİPLER GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, el bombalarının bulunduğu yere şerit çekerek bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemler nedeniyle yol tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken trafik yoğunluğu oluştu.

BOMBA İMHA UZMANLARI OLAY YERİNDE

İstanbul Emniyeti'ne bağlı erörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, el bombalarını incelemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde bombaların piminin çekilmediği belirlendi. Bomba imha uzmanlarının yaptığı kontrollerden sonra bombalar emniyete götürüldü.