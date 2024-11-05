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Son dakika| İstanbul'da sabah namazı saatleri değişti! İl Müftülüğü gerekçesini açıkladı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 11:06 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:08
Son dakika| İstanbul&#039;da sabah namazı saatleri değişti! İl Müftülüğü gerekçesini açıkladı

Son dakika haberi: İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Düzenlemeye göre, 5 Kasım 2024'ten başlayarak 29 Mart 2025'e kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak. İşte detaylar...

İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitleriyle ilgili düzenleme yayımladı. Müftülükten yapılan bilgilendirmeye göre, 5 Kasım 2024 Salı gününden başlayarak 29 Mart 2025 Cumartesi gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak. Cemaatle sabah namazı ise ezandan 30 dakika sonra kılınacak.

Son dakika| İstanbul'da sabah namazı saatleri değişti! İl Müftülüğü gerekçesini açıkladı - 1. Resim

İŞTE UYGULAMANIN GEREKÇESİ

Düzenlemeye göre, 6 Kasım Çarşamba günü için sabah ezanı 06:06'da okunacak. Böylelikle cemaatle namaz ise 06:36'da eda edilecek.

Bu uygulama, kış aylarında sabah namazına gelen cemaatin daha rahat bir şekilde camiye ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com

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