Son dakika| İstanbul'da sabah namazı saatleri değişti! İl Müftülüğü gerekçesini açıkladı
Son dakika haberi: İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Düzenlemeye göre, 5 Kasım 2024'ten başlayarak 29 Mart 2025'e kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak. İşte detaylar...
İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazı vakitleriyle ilgili düzenleme yayımladı. Müftülükten yapılan bilgilendirmeye göre, 5 Kasım 2024 Salı gününden başlayarak 29 Mart 2025 Cumartesi gününe kadar sabah ezanları imsak vaktinde okunacak. Cemaatle sabah namazı ise ezandan 30 dakika sonra kılınacak.
İŞTE UYGULAMANIN GEREKÇESİ
Düzenlemeye göre, 6 Kasım Çarşamba günü için sabah ezanı 06:06'da okunacak. Böylelikle cemaatle namaz ise 06:36'da eda edilecek.
Bu uygulama, kış aylarında sabah namazına gelen cemaatin daha rahat bir şekilde camiye ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyor.