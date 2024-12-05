Son dakika | İstanbul'da sahte içki faciası büyüyor! Ölü sayısı yükseldi

05 Aralık 2024 11:39 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:11

Son dakika haberi: İstanbul'da sahte içkiden kaynaklı hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 22'ye yükseldi.

İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelerin yolunu tutmuştu.

ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. 22 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.