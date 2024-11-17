Son Dakika | İstanbul'da yasak geldi: Vali Gül duyurdu: Bu saatler dışında artık yasak! Uymayana rekor ceza

17 Kasım 2024 22:54 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 22:57

Son dakika: İstanbul Valiliği, megakentte uygulanacak yeni yasak kararını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, belirlenen saatleri açıkladı. Artık İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlara büyük cezalar kesilecek.

İstanbul​'da artık havai fişek​ atılması için saatler belirlendi. İstanbul Valiliğinin yayımladığı kararı göre belirli saatler dışında havai fişek atımı yapanlara ceza kesilecek. Kararı Vali Davut Gül böyle duyurdu:

"Havai fişek atmak için izin almak gerekiyor. Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232.264 TL cezai işlem uygulanmaktadır."

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