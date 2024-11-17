Son Dakika | İstanbul'da yasak geldi: Vali Gül duyurdu: Bu saatler dışında artık yasak! Uymayana rekor ceza
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 22:54 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 22:57
Son dakika: İstanbul Valiliği, megakentte uygulanacak yeni yasak kararını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül, belirlenen saatleri açıkladı. Artık İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlara büyük cezalar kesilecek.
İstanbul'da artık havai fişek atılması için saatler belirlendi. İstanbul Valiliğinin yayımladığı kararı göre belirli saatler dışında havai fişek atımı yapanlara ceza kesilecek. Kararı Vali Davut Gül böyle duyurdu:
"Havai fişek atmak için izin almak gerekiyor. Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin verilebiliyor. Kurallara uymayanlara 232.264 TL cezai işlem uygulanmaktadır."
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Kaynak: tgrthaber.com