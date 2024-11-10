Son dakika | İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

10 Kasım 2024 07:43 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 08:51

Son dakika haberi: İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki otogar yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 15 kişi de yaralandı. İşte detaylar...

İstanbul'da son dakika haberine göre Bayrampaşa ilçesindeki Metris Bağlantı Yolu Otogar Kavşağı’nda, bir yolcu otobüsü devrildi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen ve içinde 33 yolcunun bulunduğu, 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

OTOBÜSÜN İKİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Henüz kazanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken otobüs şoförüyle, ikinci şoför de gözaltına alındı.

Ekiplerin kaza yerindeki kurtarma ve müdahale çalışmaları bitti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Detaylar eklenecek...