Son dakika | İstanbul'un yanı başında deprem! Tekirdağ sallandı: Kandilli verileri açıkladı

14 Eylül 2024 09:52 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:10

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13 km olarak ölçüldü.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. Özellikle en riskli şehirlerin başında yer alan İstanbul'a yakın bir yer sallanınca bu tedirginlik daha da yükseliyor.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 13 km olarak ölçüldü.