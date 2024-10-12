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Son dakika | İstiklal Caddesi’nde polise bıçaklı saldırı: Caddede beklerken arkasından geldi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ekim 2024 12:17 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 12:55

Son dakika haberi: Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde bir şüpheli, polis memuruna bıçakla saldırdı. Saldırı anı kameralara yansıdı. Polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul​'un Beyoğlu​ ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir polise bıçaklı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran bir polis​ memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ensesinden bıçak​ darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu. Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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