Son dakika | İzmir'de deprem oldu! AFAD duyurdu

İstanbul
Ege Denizi’nde, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem bölge halkını tedirgin etti. AFAD verilerine göre 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, pazar akşamı saat 20.40’ta kaydedildi
Deprem yerin 6.49 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Karaburun’a yaklaşık 7 kilometre mesafede meydana gelen sarsıntının ardından henüz bir olumsuz durum bildirimi yapılmadı.