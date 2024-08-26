Son dakika | İzmir'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

26 Ağustos 2024 20:16 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 20:17

İzmir merkez üssü Yeşilköy-Torbalı olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntı 6.8 kilometre derinliğinde yeryüzüne yakın olarak gerçekleşti. AFAD depremin merkez üssünü Menderes olarak açıkladı. Depremle ilgili olumsuz bir bildirim yapılmadı.