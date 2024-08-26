Son dakika | İzmir'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ağustos 2024 20:16 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 20:17
Son dakika haberi: İzmir Torbalı'da saat 20.00'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi hissedilen sarsıntıyla ilgili verileri açıkladı.
İzmir merkez üssü Yeşilköy-Torbalı olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntı 6.8 kilometre derinliğinde yeryüzüne yakın olarak gerçekleşti. AFAD depremin merkez üssünü Menderes olarak açıkladı. Depremle ilgili olumsuz bir bildirim yapılmadı.
Kaynak: tgrthaber.com