Son dakika | İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

30 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:19

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

4 ÖLÜ, 16 YARALI

İlk belirlemelere göre; patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Öte yandan patlamanın ardından bölgede yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Patlamanın ardından açıklamalarda Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ölü sayısının 4'e yükseldiğini aktardı. Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

"Tedbiren gaz kesildi, bölge boşaltılıyor"

İzmir Valisi Süleyman Elban da patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef şu an için 4 vatandaşımız vefat etmiş durumda. Yaralılarımız var, içinde ağır yaralı olanlar var. Alandaki incelemeden sonra daha detaylı bilgi vereceğim. Doğalgaz sebepli olduğunu söyleyen var, tüp olduğunu söyleyen var. Bir gaz sıkışması olduğu kesin ama tüp mü doğalgaz mı yerinde yapacağımız inceleme sonrası detaylı bilgiyi açıklarız. Tedbiren gaz kesildi, bölge boşaltılıyor. Güvenlik birimlerimiz tedbirler aldı"

Son dakika haberinin detayları gelecek...