Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika | İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 15:40 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:19

Son dakika haberi: İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika | İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

4 ÖLÜ, 16 YARALI

İlk belirlemelere göre; patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Öte yandan patlamanın ardından bölgede yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Son dakika | İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Patlamanın ardından açıklamalarda Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ölü sayısının 4'e yükseldiğini aktardı. Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Son dakika | İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

"Tedbiren gaz kesildi, bölge boşaltılıyor"

İzmir Valisi Süleyman Elban da patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef şu an için 4 vatandaşımız vefat etmiş durumda. Yaralılarımız var, içinde ağır yaralı olanlar var. Alandaki incelemeden sonra daha detaylı bilgi vereceğim. Doğalgaz sebepli olduğunu söyleyen var, tüp olduğunu söyleyen var. Bir gaz sıkışması olduğu kesin ama tüp mü doğalgaz mı yerinde yapacağımız inceleme sonrası detaylı bilgiyi açıklarız. Tedbiren gaz kesildi, bölge boşaltılıyor. Güvenlik birimlerimiz tedbirler aldı"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...