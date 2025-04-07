İzmir'de hissedilen deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Son dakika haberine göre İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi Kandilli Rasathanesi'nden alınan ilk verilere göre depremin 3.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Vatandaşlar sarsıntı sonrası kısa süreli bir endişe yaşadı.

İzmir'de 18.05'te meydana gelen bir deprem paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk verilere göre depremin merkez üssü olarak İzmir Körfezi açıklandı. Yerin 7.5 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı 3.2 büyüklüğünde olarak kayıtlara geçti.

Sarsıntı özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Bornova ve Konak ilçelerinde net şekilde hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depreme dair paylaşımlarda bulunurken, bazı vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1909263654630945094