Son dakika | İzmir'de korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı

İzmir'in Dikili ilçesi Ege Denizi açıklarında deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Depremle ilgili olumsuz haber gelmezken sarsıntının yerin 10.67 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Saat 17.09'da meydana gelen depremin detayları AFAD tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1895477335773630628

MUĞLA'DA DA DEPREM OLDU

Saat 12.09'da Ege Denizi'nde yine deprem meydana gelmişti.

AFAD verilerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi sallandı, depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.