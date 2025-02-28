Son dakika | İzmir'de korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı

İstanbul
Son dakika haberi: İzmir'in Dikili ilçesi Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin detayları paylaştı.
İzmir'in Dikili ilçesi Ege Denizi açıklarında deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Depremle ilgili olumsuz haber gelmezken sarsıntının yerin 10.67 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Saat 17.09'da meydana gelen depremin detayları AFAD tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
https://x.com/DepremDairesi/status/1895477335773630628
Saat 12.09'da Ege Denizi'nde yine deprem meydana gelmişti.
AFAD verilerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi sallandı, depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.