Son dakika | İzmir'de otomobil alt geçide düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kaza anı kamerada

25 Eylül 2024 13:27 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:27

Son dakika haberi: İzmir'in Konak ilçesinde bir otomobil, alt geçide düştü. Feci kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir​'in Konak ilçesinde henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü. Feci kazayı gören vatandaşların Olay yerine çevredeki ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda ilk belirlemelere göre; ters dönen otomobilde bulunan 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı tespit edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hayati tehlikesi olan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.