Son Dakika | İzmir'de polislere hain saldırı! 3 polis vuruldu

20 Kasım 2024 21:36 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 22:46

Son dakika haberine göre İzmir Seferihisar ilçesinde polislere silahlı saldırı düzenlendi. 3 polis memuru kurşunların hedefi olurken ilk gelen bilgilere göre durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan şahsa dair ilk bilgiler geldi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

Narin Güran cinayetinde Enes ile Baran Güran'ın konuşması çıktı: "Narin'i öptüm bir şey olmaz değil mi?"

İzmir​'in Seferihisar​ ilçesinin Turabiye Mahallesi'nde gözaltı işlemi yapmak isteyen polislere ateş açıldı. Silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polis memurlardan birinin boynundan, birinin göğsünden, birinin de kolundan vurulduğu öğrenildi. İkisinin durumunun ağır olduğu öğrenilen polisler 112 Acil Yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHBARA GİDEN POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR

Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli ateş açtı. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Polis memuru İ.G göğüs bölgesinden, M.T boğaz bölgesinden vuruldu. İkisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Komiser F.H.A ise kolundan hafif yaralandı.

İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada silahlı çatışma ihbarı içi bölgeye giden polis ekiplerine silahla ateş açılmasıyla üç polisin yaralandığını, olayın şüphelisinin silahıyla birlikte yakalandığı duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi “Seferihisar ilçemizde, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır"

HALK PROTESTO ETTİ

Şahsın bölgede dükkan sahibi olduğu öğrenildi. Bazı şahıslar 3 polisi yaralayan kişinin dükkanını taşladı. Polislere yapılan saldırıya tepki gösteren bazı vatandaşlar "Polise kalkan eller kırılsın" sloganlarıyla yürüyüş yaptı.